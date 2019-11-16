عزل الأعمدة الكهربائية وتأمين الوصلات .. هكذا استعدت البحيرة للنوة القادمة

تشهد محافظة البحيرة حالة من الطقس المتقلب المصحوب بانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة والغيوم الملبدة فى السماء مما دعا المواطنين بالمشاركة المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية يتخذون إجراءاتهم كتدابير احترازية لمواجهة تقلبات الطقس وأى احتمالات لسقوط الأمطار.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على مسؤولى التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، بضرورة تأمين الوصلات الكهربائية بداخل نطاق جميع مدارس المحافظة، والتدريب على خطة إخلاء للطلبة مع التأکید على عدم خروج أي طالب خاصة في مدارس صغار السن إلا في وجود ذويه موجها بإزالة تراكمات مياه الأمطار التي قد توجد داخل المدارس أو على أسطح الفصول والمباني الملحقة وفصل التيار الكهربي عن المدارس في حالة هطول أمطار غزيرة أو تؤدي إلى تشبع الأسقف والحوائط وكما يتراءى لمدير المديرية لضمان سلامة الطلبة.





وفى إطار المشاركة المجتمعية قام عددًا من المعلمين العاملين بمدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية العامة بالإدارة التعليمية بايتاى البارود تحت رعاية الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم وبإشراف محمد الدسوقى مدير الإدارة التعليمية بايتاى البارود وبتوجيهات وائل الغلبان مدير مدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية بنات بالتبرع لشراء عددًا من المواسير البلاستيك لعزل 6 أعمدة كهرباء الموجودة أمام سور المدرسة بشارع المدارس و٣ أعمدة أخرى خلف المدرسة بمواسير بلاستيك قطرها 10 بوصة.





أكد وائل الغلبان مدير مدرسة الدكتور لطفى الاسطى الثانوية بنات بالإدارة التعليمية بايتاى البارود ان تنفيذ فكرة تركيب مواسير عازلة على جميع أعمدة الإنارة المتواجدة أمام المدرسة وخلفها جاءت لحماية طالبات المدرسة وكافة المواطنين التى تمر من امام وخلف المدرسة.



