ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يخضع لعدة فحوصات طبية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لفحوصات طبية يوم السبت.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أمضى ترامب أكثر من ساعتين في مركز والتر ريد الطبي الوطني في إطار الفحوصات السنوية التي يجريها الرئيس.

وأضافت الوكالة أن إجراء الفحوصات لم يكن في جدول العموم الأسبوعي لترامب، وكان آخر موعد طبي له في فبراير. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن الرئيس ترامب صاحب الـ73 عاما، يتوقع عاما مزدحما جدا في 2020 وأراد الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة واشنطن وإجراء الفحص الدوري.

فيما لم توضح جريشام أي تفاصيل أخرى حول فحوصات ترامب الأخيرة.

وأظهر الفحص الأخير لترامب في فبراير، أن وزنه زاد بضع كيلوجرامات وأصبح رسميا مصابا بالسمنة. وكان مؤشر كتلة الجسم لـ 30.4. ووزنه 110.45 كجم. وكان طوله 6 أقدام و3 بوصات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا يوم 25 نوفمبر استقرار منطقة البحر الأسود

نيكي هيلي تكشف محاولة انقلاب داخل البيت الأبيض.. وكيف تعامل ترامب معها؟

بعد انقطاع 245 يوما.. البيت الأبيض: قرار استئناف المؤتمرات الصحفية اليومية يعود إلى ترامب

خلال اللقاء المرتقب.. أردوغان: سأبلغ ترامب بأن واشنطن لم تلتزم باتفاق المنطقة الآمنة

أول تعليق لترامب على جلسة الكونجرس العلنية لعزله

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث | عصابة الخليجي اغتصبوا 30 فتاة بالاستدراج.. سائق يهشم رأس سيدة حملت سفاحا منه

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وصفة سحرية لـ تبييض الأسنان في دقائق

حلم الصعود للممتاز.. جوارديولا الكرة المصرية مديراً فنياً لنادي بلدية المحلة

اليوم.. محاكمة محمد راجح قاتل محمود البنا شهيد الشهامة

متحدثا بالإنجليزية .. رسالة تركي آل الشيخ لـ ميسي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت الضجة حول العالم.. سيدة إيرانية ترتدي كفنا خلال المظاهرات

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

مين الاجمل .. حلا شيحة ودرة يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم.. صور