ترامب يخضع لعدة فحوصات طبية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لفحوصات طبية يوم السبت.



وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أمضى ترامب أكثر من ساعتين في مركز والتر ريد الطبي الوطني في إطار الفحوصات السنوية التي يجريها الرئيس.



وأضافت الوكالة أن إجراء الفحوصات لم يكن في جدول العموم الأسبوعي لترامب، وكان آخر موعد طبي له في فبراير. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن الرئيس ترامب صاحب الـ73 عاما، يتوقع عاما مزدحما جدا في 2020 وأراد الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة واشنطن وإجراء الفحص الدوري.



فيما لم توضح جريشام أي تفاصيل أخرى حول فحوصات ترامب الأخيرة.



وأظهر الفحص الأخير لترامب في فبراير، أن وزنه زاد بضع كيلوجرامات وأصبح رسميا مصابا بالسمنة. وكان مؤشر كتلة الجسم لـ 30.4. ووزنه 110.45 كجم. وكان طوله 6 أقدام و3 بوصات.

