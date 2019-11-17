نمبر وان .. مصطفى محمد يتصدر قائمة هدافي أمم إفريقيا والأفضل بين اللاعبين

تصدر مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأولمبي، ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ، بعد انتهاء مرحلة المجموعات وحسم المتأهلين لنصف النهائي وهم مصر وغانا من المجموعة الأولى ، وكوت ديفوار وجنوب افريقيا من المجموعة الثانية.



مصطفى محمد تصدر القائمة بتسجيل 4 أهداف أحرزهم في مالي وغانا وهدفين أمام الكاميرون، ويأتي في المركز الثاني بالقائمة الثنائي الغاني أوسو كوابينا والكاميروني فرانك إفينا لكل منهما هدفين.



كما يتصدر نجم المنتخب الأولمبي قائمة الأفضل بين اللاعبين لمباريات الجولات الثلاث، حيث إنه الوحيد الذي حصل على لقب "رجل المباراة" مرتين؛ الأولى أمام مالي والثانية في مواجهة الكاميرون.



بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تؤهل المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد طوكيو 2020 انطلقت في مصر 8 نوفمبر وتنتهي يوم 22 من الشهر نفسه.

