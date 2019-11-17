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أخبار العالم

الداخلية الكويتية تكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:42 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن وفاة المحاسب المصري البالغ من العمر 62 عامًا، في حديقة الفروانية الخميس الماضي، كان بسبب تعرضه لسكتة قلبية أثناء ممارسة الرياضة.

وأوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية الكويتية وفق ما نقلته صحيفة الراي في بيان صادر، أن وفاة المواطن المصري في حديقة الفروانية طبيعية، حيث ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود شخص متوفى في الحديقة، وعلى الفور توجهت دوريات مخفر الفروانية إلى المكان، وتبين أنها وفاة طبيعية.

وأفاد شاهد عيان بأنه كان يمارس الرياضة وسقط على الأرض، وبمعاينة الجثة من قبل الطوارئ الطبية، تم نقل الجثة إلى الأدلة الجنائية، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة طبيعية، جراء سكتة قلبية.

كان مصدر أمني صرح إلى صحيفة الراي الكويتية بأن المصري المتوفى من مواليد 1957 ويعمل محاسبا في إحدى الوزارات، ويدعى (ص.ع).

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