بعد 20 عاما من فقدانه.. محقق شهير يعثر على خاتم تاريخي باهظ الثمن

على طريقة شارلوك هولمز استطاع "المحقق الفني" الهولندي الشهير «براند» استعادة خاتم ذهبي بعد حوالي 20 عامًا من تعرضه للسرقة من جامعة أكسفورد، كان قد تم تقديمه كهدية من قبل الشاعر أوسكار وايلد إلى طالب زميله في عام 1876.



سُمي الخاتم بـ"حلقة الصداقة" حيث كان هدية مشتركة من الشاعر الأيرلندي إلى زميله المقرب، تم سرقته خلال عملية سطو على كلية ماجدالين في عام 2002، وكانت قيمته 35 ألف جنيه إسترليني وفقًا لصحيفة الدايلي ميل.



ظل مكان الحلية التاريخية المصنوعة من الذهب الخالص يكتنفه الغموض لسنوات، حيث كانت هناك مخاوف من إذابة الخاتم المصمم على شكل حزام مغلق بالمشبك الخاص به من ذهب عيار 18 قيراط.



لكن المحقق الهولندي «آرثر براند» الذي أطلق عليه اسم "إنديانا جونز أوف ذي آرت وورلد" استطاع استعادة مجموعة من الأعمال الفنية المسروقة البارزة على مر السنين.



وقعت الكارثة في عام 2002 عندما اقتحم منظف جامعي سابق كلية مجدلين مخمورًا الكلية وسرق الخاتم واثنين من الميداليات غير ذات الصلة، عرضت الكلية في ذلك الوقت مكافأة قدرها 3500 جنيه إسترليني مقابل العثور على الخاتم، لكن بعد القبض عليه أخبر السارق المحكمة أنه باعه إلى تاجر خردة مقابل 150 جنيه إسترليني.



أخذ المحقق براند على عاتقه مهمة العثور على الخاتم قبل بضع سنوات، ونتيجة لحادثة سطو وقعت في 2015 لسرقة تحف فنية علم براند بأن حلقة فيكتورية ذهبية قد ظهرت "مع بعض الكتابة الروسية عليها "، يقول "كنت أعرف أن خاتم أوسكار وايلد كان يحمل نقشًا يونانيًا عليه واعتقد بأن تلك الحلقة هي الخاتم.



تعقب براند العصابة وتفاوض معهم بشأن عودة الحلقة المسروقة بأمان، جدير بالذكر أن براند احتل العناوين الرئيسية لعودة الأعمال الفنية المسروقة، بما في ذلك لوحة بيكاسو المسروقة من يخت في فرنسا، وخيل هتلر (تماثيل برونزية من صنع النحات النازي جوزيف ثوراك).