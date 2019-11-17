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تمارين رياضية في المنزل لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
تمارين
تمارين
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آيات أحمد
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة، التي من الممكن ممارستها فى المنزل خلال الذهاب للعمل وصعود السلم، لافتا إلى أن الشخص عليه أن يسير يوميًا لمدة تزيد على 5 دقائق، وترك السيارة الخاصة به بعيدًا عن العمل للتحرك والسير.

وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، ضرورة ممارسة هذه التمارين يوميا لتقليل الضغط اليومي، لأنها تشبه حركات اليوجا لذلك يفضلها لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشار حسام أبو هاشم إلى أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.
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