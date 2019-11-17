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أخبار البلد

رسائل مكتوبة من البرلمان العربى لإثيوبيا حول سد النهضة.. تعرف عليها

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:23 م
سد النهضة
سد النهضة
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نادر سمير
وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب الإثيوبي لإبلاغهم قرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالموافقة في جلسة البرلمان العربي التي عقدت بمدينة القاهرة بتاريخ 31 أكتوبر الماضى، بشأن التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي، وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يُحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يُلحق أي ضرر بمصر والسودان.

وقال رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة إن قرار البرلمان العربي أكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع مصر والسودان، ودعمهما في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بمشروع سد النهضة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي التام لجميع الإجراءات والمساعي التي تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وحث رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة، إثيوبيا انطلاقًا من مبادئ حُسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي، بعدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني، مُشددًا على ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يُحقق مصالح الدول الثلاث واحتياجات شعوبها الجوهرية.
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