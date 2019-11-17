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فن

بعد مرور 22 عاما.. سيلين ديون: لم تعجبني نهاية فيلم Titanic

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:34 م
سيلين ديون
سيلين ديون
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شروق إبراهيم
رغم مرور 22 عامًا على طرح فيلم titanic إلا أنه ما زالت نهاية الفيلم لم تعجب البعض، آخرهم المغنية العالمية سيلين ديون التي غنت الأغنية الدعائية للفيلم My Heart Will Go On.

وقالت سيلين ديون، خلال حلولها ضيفة في برنامج The Tonight Show مع الإعلامي جيمي فالون: "إذا ركزنا في الصورة نجد أن كيت ونسليت "روز" متجمدة وعلى وشك الموت ولكنها لم تصمت، وكان عليها إنقاذ حبيبها ليوناردو دي كابريو "جاك" بدعوته للجلوس بجانبها على قطعة الخشب كي لا يموت".

وكان مخرج الفيلم جيمس كاميرون أجاب على هذا الأمر من قبل بأنه مستحيل أن تتحمل قطعة خشب حمولة شخصيين في المياه، وإذا فعل ذلك كانت ستكون النهاية نوعا من الغباء.

هو فيلم كوارث ملحمي رومانسي أمريكي من إخراج وكتابة وإنتاج جيمس كاميرون، يتناول الفيلم كارثة غرق السفينة آر إم إس تايتانك في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسي، وهو من بطولة ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، وهما شخصان من طبقات اجتماعية مختلفة وقعوا في الحب على متن الرحلة الأولى لتيتانيك عام 1912.
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