25.8 % نسبة انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري فى أغسطس 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 17 / 11 / 2019 النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2019 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.51 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2019 مقابل 4.73 مليـار دولار لنفــس الشهـــر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفـاض قدرها 25.8 ٪.





ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 1.1 ٪، لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 1.9 % ،صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 54.5 % ، فواكة طازجة بنسبة 23.3 ٪ ، بلاط وأدوات صحية بنسبة 31.2 ٪).





بينما انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 3.0 ٪ حيـث بلغـت 1.97 مليــار دولار خـلال شهــر أغسطس 2019 مقابل 2.03 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إنخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بتـرول خــام بنسبة 18.3 ٪، أسمدة بنسبة 21.0 ٪، منتجات البترول بنسبة 49.8 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.8 ٪).





انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 19.0 ٪ حيث بلغـت 5.48 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2019 مقابل 6.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:





(منتجات البترول بنسبة 33.3 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 18.8 % ،لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 17.3 ٪، قمح بنسبة 2.9 ٪).



