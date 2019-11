عبر الفيسبوك.. تامر محسن يكتب نصائحه للممثلين في أول يوم تصوير

نشر المخرج تامر محسن عبر صفحته على الفيسبوك نصائح وجهها إلى الممثلين عن أول أيام التصوير خلال أي عمل يشاركون به.



أوضح لهم تفصيليًا كيف يحافظون على تركيزهم في أول أيام التصوير أمام تساؤلاتهم القلقة وتوترهم مما قد يحدث في مواقع التصوير.



كتب عن مشاعر وارتباك أول يوم تصوير "أغلب الممثلين ما بيحبوش يشوفوا أدوارهم الأولى، وأحيانًا ما بيحبوش يشوفوا أول يوم تصوير أو أول مشهد صوروه.. بيحسوا إنهم عايزين الزمن يرجع بيهم لليوم ده ويعيدوا التصوير تاني..عشان يحسوا إنهم أحسن بكتير من اللي طلعوه قدام الكاميرا.. ده بيحصل عادة في الأعمال الأولى للممثل عشان ما بيبقاش مدرّب كفاية إنه يشتغل بذهن صافي.. والتمثيل محتاج ذهن صافي.. لكن لو الذهن مشتت بأسئلة كثيرة تشوشر على الممثل.. أسئلة من نوع هو أنا كويس ولا لأ؟ هما مبسوطين مني ولا لأ؟ هو المخرج مكشر ليه؟ أعمل إيه مع النجم اللي قدامي؟ يا ترى أنا أصلًا ممثل موهوب؟ طب أنا حاسس إن شكلي أو لبسي مش كويسين. هو أنا لو غلطت هيزعقوا فيا ولا هيعملوا إيه؟ هما هيسيبوني أروّح امتى؟ وبيكتشف فجأة إنه مش بيمثل كويس.. بيكتشف إن الدور اللي حافظه مش عارف يأدي فيه لأنه مشوشر الذهن".



وقدم تامر نصائحه للتغلب على هذه المشكلة "الحقيقة إن الدراسة والحرفة والممارسة بتخلي الممثل يبقى على قدر أعلى من الاحتراف، بحيث إنه يقدر يصفي ذهنه أو يكون خلاص جاوب على الأسئلة دي.. بقى عنده ثقة في نفسه.. عرف إنه ممثل كويس.. عرف إن الناس بتحبه.. عرف إن لو المخرج مكشر دلوقتي فهو مكشر علشان أسباب أخرى ملهاش علاقة بيه.. عرف إزاي يتعامل مع الممثل اللي قدامه.. عرف إزاي ما يبوظش أعصابه لو غلط في take . بعض الممثلين أحيانا ً لما بيغلطوا في take بيتوتر وبيبقى ال take اللي بعده أسوأ.. بيحس إن الحكاية بتكبر معاه ويبقى كل اللي نفسه فيه إن المشهد ده يخلص بأي شكل عشان يجري على أوضته. كل دي حاجات بتأثر جدًا في الممثل وبتخليه مش عارف يطلّع كل اللي عنده، ونفسه يعيد أعماله الأولى تاني. دي حاجة حلها الوحيد هو التدريب.. التدريب على إني ما أسيبش أي حاجة تشوشر عليا وأنا قصاد الكاميرا. قبل ما تدور الكاميرا أصفي ذهني تماما ومافكرش في حاجة غير الشخصية.. في حاجات كتير بتحصل حواليا مش مفروض تاخد من عقلي أو اهتمامي أو تركيزي.. والحقيقة إن المخرج نفسه في أول يوم تصوير بيكون عنده نفس النوع من الأسئلة تجاه شغله وقراراته. ده شيء طبيعي جدًا في أول يوم شغل.. بس مفروض ما ياخدش من تركيزنا".



ولاقى منشور تامر تفاعلًا كبيرًا وإشادة أكبر من المختصين في الصناعة والمجال؛ فقام الممثل أحمد أمين بعمل شير للبوست وعلق قائلًا: "الأستاذ تامر محسن.. لو كمل في المقالات دي هيبقى عندنا منهج احنا محتاجينه.. متابع بشدة يا أستاذ". وكذلك علقت الفنانة الكبيرة عارفة عبد الرسول معبرة عن إعجابها "تامر محسن يا سادة". وتحدث الفنان صبري فواز عن أول يوم تصوير له بأكثر من عمل في تعليقه على البوست. كما علق الممثل الشاب علي الطيب "تامر بيه محسن. هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب والجدد اللذين علقوا بأن تامر محسن ساعدهم بالفعل في أول أيام تصويرهم ليتجاوزوا هذه العقبات ويتخلصوا من القلق والتوتر.