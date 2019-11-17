ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تثبيت العاملين فى الصناديق الخاصة وصرف مرتباتهم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
تقدم المهندس إيهاب منصور نائب العمرانية بطلب إحاطة بالبرلمان بشأن التثبيت وصرف المرتبات وتعديل التعاقد للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.

وتعقد لجنة القوى العاملة بالبرلمان اجتماعين يومي ١٨ و١٩ من نوفمبر الجاري لنظر طلب الإحاطة.

ويأتي ذلك استجابة لطلبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة.

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا لها غدًا الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي.

وتناقش اللجنة مشروعات قوانين مقدمة من كل من الأعضاء: محمد أحمد فؤاد، إيهاب عبدالعظيم، حسين غيته "بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

كما تناقش مشروعي قانونين مقدمين من العضوين: محمد أحمد فؤاد، خالد عبدالمولى بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية".

وتناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد أحمد فؤاد، محمود عزت أبو عزوز، محمود عبدالمعز الحفني، بدير عبدالعزيز، إيهاب منصور، عبدالعزيز الصفتي، ثروت سويلم، سعيد طعيمة، سلامة الرقيعي، محمد عبدالهادي سليم، بشأن (التثبيت، وصرف مرتبات، وتعديل الشكل التعاقدي) للعاملين على حساب الصناديق الخاصة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مذكرة العاملين بالمدينة الجامعية للأزهر للمطالبة بتحسين أوضاعهم

تحرك عاجل من البرلمان لحل أزمة عدم صرف فروق المزايا المالية للعاملين بالصحة النفسية

إعلام البرلمان تناقش أوضاع قصور الثقافة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر.. تفاصيل

أحب الكلام إلى الله .. 9 أذكار تغفر الذنوب وتدخلك الجنة

شاهد.. يارا نعوم برفقة حلا شيحة

لسبب غير مفهوم.. حادث مروري بسيط تحول لمشاجرة مرعبة.. فيديو

3 مهاجمين على رادار ليفربول لتعويض غياب محمد صلاح

الرجولة أخلاق.. محمد إمام يدعم أحمد فهمى بعد أزمته الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكرار نفس الستايل.. أنغام بإطلالات متشابهة من المصمم زياد نكد

بـ 9 ملايين لايك.. بيونسيه تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

بـ قفطان مغربى.. بوسى شلبى بإطلالة كشفت عن وزنها المثالى