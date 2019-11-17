تحرك عاجل من البرلمان بشأن تثبيت العاملين فى الصناديق الخاصة وصرف مرتباتهم

تقدم المهندس إيهاب منصور نائب العمرانية بطلب إحاطة بالبرلمان بشأن التثبيت وصرف المرتبات وتعديل التعاقد للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.



وتعقد لجنة القوى العاملة بالبرلمان اجتماعين يومي ١٨ و١٩ من نوفمبر الجاري لنظر طلب الإحاطة.



ويأتي ذلك استجابة لطلبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة.



وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا لها غدًا الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي.



وتناقش اللجنة مشروعات قوانين مقدمة من كل من الأعضاء: محمد أحمد فؤاد، إيهاب عبدالعظيم، حسين غيته "بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.



كما تناقش مشروعي قانونين مقدمين من العضوين: محمد أحمد فؤاد، خالد عبدالمولى بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية".



وتناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد أحمد فؤاد، محمود عزت أبو عزوز، محمود عبدالمعز الحفني، بدير عبدالعزيز، إيهاب منصور، عبدالعزيز الصفتي، ثروت سويلم، سعيد طعيمة، سلامة الرقيعي، محمد عبدالهادي سليم، بشأن (التثبيت، وصرف مرتبات، وتعديل الشكل التعاقدي) للعاملين على حساب الصناديق الخاصة.

