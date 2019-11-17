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حوادث

4 جثث وارتفاع ٢٥ مترا | التحريات تكشف التفاصيل الكاملة لبرج كهرباء الجيزة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:39 م
سقوط برج كهرباء
سقوط برج كهرباء
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التفاصيل الكاملة لملابسات سقوط برج كهرباء أثناء إحلاله بمنطقة أوسيم.

وتبين من التحريات الأولية، أن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يعملون لفك البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه "١١٠ أمتار"، حيث تمكنوا من إحلال مسافة ٨٥ مترا من البرج.

وأوضحت التحريات أن العمال سقطوا من مسافة ٢٥ مترا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدى إلى مصرع ٤ من بينهم وإصابة الآخرين.

وكان "صدى البلد" حصل على أسماء ٤ ضحايا لحادث انهيار برج كهرباء أثناء إحلاله بمنطقة أوسيم.

وشملت الأسماء كريم محمد إبراهيم، ٢٨ سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، ٢٢ سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، ٣٥ سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، ٣٣ سنة، الصبريات دشنا قنا.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات سقوط برج كهرباء في أوسيم، وأشارت التحريات إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بانهيار برج كهرباء انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت، رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة، وتبين من الفحص أن البرج المنهار تابع لشركة كهرباء سقيل بأوسيم وأثناء قيام عمال الصيانة بعمل إحلال وتجديد انهار جزء متبقٍ من البرج.

وكشف الفحص الأولي أن الحادث خلف 4 متوفين و2 مصابين وتجري عملية الفحص النهائي والحصر لأعداد الضحايا، وانتقلت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بالجيزة لرفع آثار الحادث.
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