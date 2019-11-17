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فن

موجز هوليوود.. سيلين ديون غير معجبة بنهاية Titanic.. بن أفليك يجسد معاناة الكحول في فيلمه الجديد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:07 م
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم عددًا من الأخبار الاجنبية الهامة التي ترصد أهم ما قام به مشاهير هوليوود سواء على المستوى الفني او الشخصي ، ونرصد أهمها في التقرير التالي :


رغم مرور 22 عامًا على طرح فيلم titanic إلا أنه ما زالت نهاية الفيلم لم تعجب البعض، آخرهم المغنية العالمية سيلين ديون التي غنت الأغنية الدعائية للفيلم My Heart Will Go On.

قالت صحيفة ذا مترو البريطانية في تقرير لها، إن هناك مخططا لإعادة شخصية "بريان أوكونور" التي جسدها النجم العالمي الراحل بوول ووكر، في الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious بعد وفاته في 2013.

أشعلت النجمة العالمية بيونسيه، موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشرها صورا لها بفستان ذهبي ضيق في إطلالة مثيرة.


حقق تريلر فيلم The way back للنجم العالمي بن أفليك مليونا و100 ألف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه بقناة شركة Warner bros للإنتاج السينمائي بموقع "يوتيوب".

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