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فن

بـ 9 ملايين لايك.. بيونسيه تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:06 م
بيونسيه
بيونسيه
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شروق ابراهيم
أشعلت النجمة العالمية بيونسيه، موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشرها صورا لها بفستان ذهبي ضيق في إطلالة مثيرة.

وحصدت بيونسيه على تلك الصور أكثر من 9 ملايين إعجاب "لايك" من متابعيها الذين يصل عددهم إلى 134 مليون متابع حول العالم.

وعلى صعيد آخر، آخر أعمال بيونسيه الفنية فيلم The lion king الذي شاركت فيه بالأداء الصوتي لشخصية نالا، وقدمت بيونسيه ألبوما غنائيا خاصا بالفيلم.

فيلم lion king 2019 هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.

ويقوم بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، وأما نالا تقدمها بيونسيه، أما سيبما فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـPumbaa، جون كاني يجسد دور Rafiki.
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Shawn Carter Foundation Gala

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