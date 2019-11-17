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رياضة

البرتغال تتقدم على لوكسمبورج بهدف في الشوط الأول بتصفيات يورو 2020

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:01 م
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
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محمد السعيد
تقدم منتخب البرتغال على نظيره منتخب لوكسمبورج بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، ضمن الجولة الأخيرة، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.

جاء هدف منتخب البرتغال الوحيد عن طريق برونو فيرناندز، في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

ويحتاج المنتخب البرتغالي، لتحقيق الفوز على لوكسمبورج لضمان تأهله إلى بطولة "يورو 2020".

ويحتل المنتخب البرتغالي وصافة المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، والتي تتصدرها أوكرانيا، ويتفوق راق رونالدو بفارق نقطة واحدة على صربيا التي تتواجد في المركز الثالث، بينما يحتل لوكسمبورج المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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