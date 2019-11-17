البرتغال تتقدم على لوكسمبورج بهدف في الشوط الأول بتصفيات يورو 2020

تقدم منتخب البرتغال على نظيره منتخب لوكسمبورج بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، ضمن الجولة الأخيرة، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.





جاء هدف منتخب البرتغال الوحيد عن طريق برونو فيرناندز، في الدقيقة 39 من عمر المباراة.





ويحتاج المنتخب البرتغالي، لتحقيق الفوز على لوكسمبورج لضمان تأهله إلى بطولة "يورو 2020".



