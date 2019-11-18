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رياضة

المصري يفوز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وديا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب فندق ميركيور الاسماعيلية في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل على ستاد شيخة ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

جاءت المباراة مثيرة وحماسية وخاصًة خلال الشوط الأول الذي شهد إحراز الأهداف الخمسة ، والذي شهد كذلك تصدي الحارس أحمد مسعود لركلة جزاء في الدقيقة السابعة ،قبل أن ينجح المتألق عماد فتحي في إحراز هدف التقدم للمصري في الدقيقة التاسعة ، لينجح فريق المقاصة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة عشر ، ليجئ الدور على المتألق حسن علي والذي نجح في إضافة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الثانية والعشرين لترد المقاصة سريعًا بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الرابعة والعشرين ، ليشدد المصري من ضغطه وينجح اسلام عطية في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والأربعين لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على منطقة المناورات وسط أفضلية نسبية للاعبي المصري الذين وضح ارتفاع لياقتهم البدنية رغم خوضهم لمباراة ودية أمس أمام طنطا ، وأجرى الكابتن ايهاب جلال العديد من التغييرات على صفوف فريقه ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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