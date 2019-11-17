صابرين لـ صدى البلد: خلع الحجاب أمر شخصي وحريصة على الاحتشام

أكدت الفنانة صابرين أنها قامت بخلع الحجاب، لافتة إلى أن الصور التي نشرتها على حساباتها على السوشيال ميديا بدون حجاب صحيحة وليست "باروكة".



وأضافت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" قائلة: "خلعت الحجاب وليس لديّ ما أقوله لأنه أمر شخصي، ولكني أحرص على الظهور بشكل محتشم دائمًا" .



وارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لإنتقادات كثيرة وقتها .



وكانت صابرين خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " فكرة بمليون جنيه" وتعاونت من خلاله مع علي ربيع .

