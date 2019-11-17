«قصة خيالية» .. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وصية هيثم زكي وتبرعه بـ 50 مليون جنيه

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة وصية هيثم أحمد زكي لأسرته، مؤكدا أن هيثم أحمد زكي لم يترك وصية بالتبرع بـ 50 مليون جنيه للأيتام والملاجئ ولكنها قصة «خيالية بحتة».



وأكد أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن محامي هيثم أحمد زكى أطلع الأسرة على إعلام الوراثة، وكان لديه بوليصة تأمين عند الوفاة بمبلغ 200 ألف جنيه تصرف للورثة الشرعيين.



وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن هناك كثيرا من القصص الخيالية أثيرت مؤخرا بعد وفاة هيثم أحمد زكي ليس لها أساس من الصحة منها اقتحام الورثة للمنزل، وهي من افتعال شخص مريض، لذلك ينصح بعدم الانسياق لمثل هذه الشائعات التي لا صحة لها.



أوضح أشرف زكي أنه على اتصال بشقيق هيثم ومجموعة من أقاربه، والجميع يعمل في الإجراءات، مشددا على أن أمس نفى خبر للزعيم عادل أمام واليوم ينفي تبرع هيثم أحمد زكي للملاجئ ونزاعات بين الورثة.



