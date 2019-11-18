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أخبار البلد

ضبط مستحضرات تجميل مهربة داخل حقائب راكب في مطار القاهرة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:10 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكنت جمارك مبني الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، من ضبط راكب مصري، قادم من موينخ حاول الدخول وسط مجموعة سياحية وبحوزته مستحضرات وأدوية تجميل مخبأة داخل علب أحذية علي شكل هدايا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من موينخ، استوقف محمد عبد الباقي مأمور اللجنة الجمركية راكب حاول الدخول وسط مجموعة سياحية أتمت الإجراءات الجمركية، وبالعرض علي أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، وعلاء الدين عماره مأمور الجمرك، تم تفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة فتلاحظ له وجود عبوات تكرارية داخل علب فتم تكليف كريم نبيل غريب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد علب علي شكل هدايا وبإزالة اغلفة هدايا فوجيء بعلب أحذية وبفتحها تم ضبط كمية كبيرة من مستحضرات وادوية التجميل غالية الثمن.

أمر الدكتور ماجد موسي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
ضبط مستحضرات تجميل مهربة داخل حقائب راكب في مطار القاهرة
ضبط مستحضرات تجميل مهربة داخل حقائب راكب في مطار القاهرة
ضبط مستحضرات تجميل مهربة داخل حقائب راكب في مطار القاهرة
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