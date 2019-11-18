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أخبار العالم

النائب العام الكويتي يتخذ قرارا جديدا بشأن قضايا فساد صندوق الجيش

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت صحيفة القبس الكويتية عن قرار النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي بإحالة البلاغ المقدم من وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح ضد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، المتعلق بقضية صندوق الجيش، إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء.

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن قرار النائب العام جاء بناء على ما رسمه القانون والاختصاص.

وكانت الساحة السياسية الكويتية شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بفعل حرب التصريحات والبيانات المتبادلة بين وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بسبب ما يسمى صندوق الجيش.

وعقب ذلك، بث التلفزيون الكويتي الرسمي، الخميس الماضي خبرا، في سابقة لأول مرة بتاريخ البلاد، عن إحالة شبهات فساد في "صندوق الجيش" إلى النيابة العامة، ثم تسربت معلومات عن وثائق خطيرة، تتحدث عن قضايا فساد في حقبة وزير الدفاع الأسبق، وفق ما نقلته صحيفة القبس.
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