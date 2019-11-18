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محافظات

ضبط 33 ألف قرص دوائي داخل صيدلية مخالفة بالزقازيق

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن التشديد على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم شن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية ومباحث التموين على إحدى الصيدليات غير المرخصة بمركز ومدينة الزقازيق، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابها للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، مما يعرض صحة المواطنين للخطر، لاتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفة.

وأشار الى أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ٣٣٢٤٠ (قرص/ عبوة/ وحدة / زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر بدون فواتير في مكان غير مرخص، وعينات طبية مجانية غير مصرح ببيعها، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السرنجات بدون فواتير.

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الزقازيق، كما تم تشميع الصيدلية غير المرخصة، وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
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