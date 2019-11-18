ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

استعد لتجربة كل الألعاب مجانا.. إطلاق جوجل ستاديا Stadia خلال ساعات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:05 م
جوجل ستاديا Stadia
جوجل ستاديا Stadia
Advertisements
أماني إبراهيم
ستطلق شركة جوجل خدمتها المخصصة للألعاب باسم جوجل ستاديا Stadia، رسميا غدا الثلاثاء 19 نوفمبر.

ووفقا لموقع ذا فيرج المتخصص في الأخبار التقنية فإن المستخدمين سيستطيعون تجربة الألعاب من خلال المتصفح جوجل كروم فقط، أو أجهزة التليفزيون الحديثة، أو هواتف بيكسل.

ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين الاشتراك وتجربة الألعاب عبر تطبيق يحمل نفس اسم الخدمة، وسيتم طرحه فيما بعد.

وخدمة جوجل ستاديا نظام للألعاب مع أداة مخصصة للألعاب، ولا تتطلب نوعا خاصا من الأجهزة لتشغيل الألعاب، كل ما تحتاجه هو اتصال الجهاز بالإنترنت فقط، ومن المتوقع أن تصبح منافسا قويا لأجهزة البلايستيشن باهظة الثمن مقارنة بخدمة ستاديا المجانية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص حسب الاحتياجات.. Vivaldi ينافس جوجل كروم على هواتف أندرويد

زي متصفح كروم.. خرائط جوجل تضيف وضع التصفح الخفي لهذه الفائدة

جوجل تخطط لمنافسة آبل بـ Play Pass

جوجل تطلق منصة ألعاب Stadia في هذا الموعد

حيلة ذكية لتشغيل ميزة الـ dark mode على متصفح كروم

مايكروسوفت تخطط لإطلاق XCloud في هذا الموعد

ترشيحاتنا

وصفة سحرية مجربه للتخلص من جير الأسنان في دقائق

ما حكم حبس البول والريح أثناء الصلاة .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

تضمّن عقوبات على الزي غير المحتشم .. عبد العال يشن هجوما على مشروع قانون الذوق العام

بإطلالة شبابية .. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد أن خلعته صابرين.. ريهام سعيد تتحدث عن الحجاب .. فيديو

بالزي التقليدي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شبابية .. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تنتقم من زوجها بأغرب طريقة.. شاهد ماذا فعلت

بين الجرأة والأناقة.. شاهد إطلالات زوجات النجوم خلال الأسبوع