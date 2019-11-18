استعد لتجربة كل الألعاب مجانا.. إطلاق جوجل ستاديا Stadia خلال ساعات

ستطلق شركة جوجل خدمتها المخصصة للألعاب باسم جوجل ستاديا Stadia، رسميا غدا الثلاثاء 19 نوفمبر.



ووفقا لموقع ذا فيرج المتخصص في الأخبار التقنية فإن المستخدمين سيستطيعون تجربة الألعاب من خلال المتصفح جوجل كروم فقط، أو أجهزة التليفزيون الحديثة، أو هواتف بيكسل.



ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين الاشتراك وتجربة الألعاب عبر تطبيق يحمل نفس اسم الخدمة، وسيتم طرحه فيما بعد.



وخدمة جوجل ستاديا نظام للألعاب مع أداة مخصصة للألعاب، ولا تتطلب نوعا خاصا من الأجهزة لتشغيل الألعاب، كل ما تحتاجه هو اتصال الجهاز بالإنترنت فقط، ومن المتوقع أن تصبح منافسا قويا لأجهزة البلايستيشن باهظة الثمن مقارنة بخدمة ستاديا المجانية.