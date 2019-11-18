ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يطالب بحصر المواقف والأسواق العشوائية: تمثل فوضى للمجتمع

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
النائب سليمان العيمرى
النائب سليمان العيمرى
Advertisements
معتز الخصوصى
تقدم النائب سليمان العيمرى، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وكيفية التصدى لها وتقنين أوضاعها وفقا للقانون، حتى لا تمثل فوضى على المجتمع فى مختلف المناطق.

واوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى بيان له اليوم، أن الملفات العشوائية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، لفرض هيبة الدولة والتصدى للعشوائية المتمثلة فى عدد من المواقف والأسواق العشوائية أيضا، بعد انتشار الباعة الجائلين ومعاناة المواطنين فى حركة السير من وإلى الأماكن المختلفة.

وشدد العميرى، على ضرورة تقديم حصر شامل للمواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وكذلك الأسواق، وذلك من خلال التنسيق بين جميع محافظات الجمهورية لسرعة تقديم حصر شامل ودقيق، ومن ثم يتم وضع خطة وإستراتيجية للتعامل مع هذا الملف، وفقا لجدول زمنى محدد، سواء من خلال التقنين أو الإزالة أو الاستبدال.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب: الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا ملحوظا وإعادة تشغيل المصانع المغلقة خطوة مهمة

النواب يطالب التنمية المحلية بآليات التعامل مع المواقف العشوائية

مجلس النواب يستدعي وزير التنمية المحلية لعرض إنجازات الوزارة الأحد المقبل

التنمية المحلية: تطوير المواقف الرسمية لتعظيم الموارد عبر الاستثمار

رئيس محلية النواب: ملف المواقف يحتاج خريطة طريق بإرادة تنفيذية

رئيس مواقف الأقاليم بالقاهر:السائقون بيحملوا عشوائى ويدفعوا فلوس للبلطجية أكتر من الكارتة

ترشيحاتنا

بالأحمر النارى.. نسرين طافش تستعرض أناقتها فى دبى

وثائق سرية إيرانية تفضح تآمر الإخوان وإيران وتركيا ضد السعودية

بين الغرابة والأناقة.. في عيد ميلادها شاهد.. إطلالات أثارت الجدل لـ منى زكي

الفوز وحده فقط.. معلومات لا تفوتك عن جزر القمر قبل مواجهة منتخب مصر

فيديو جراف| فريق إيطالى يفوز 27-0 فيقيل مدربه !

بنوك الأسئلة.. دورة تدريبية بكلية الآثار جامعة الفيوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب وبدونه .. 10 صور تبرز جمال صابرين

من دبي .. مصر وثلاث دول عربية تنتفض ضد الإرهاب

على عكس صابرين وحلا شيحة.. نجمات متمسكات بالحجاب .. صور