تخصيص 28 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعدة مناطق بسوهاج

أعلن اللواء ‏مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تمت الموافقة على تخصيص أكثر من 28 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعدة مناطق بالمحافظة، وذلك ضمن خطة العام المالي 2019 /2020.



‏وأوضح اللواء مهندس محمد بدري محمد، أنه تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 1,27 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه ‏بقرى (المدمر – الواقات – الهيشة - العزبة المستجدة - كوم أشقاو) بمركز طما، كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بمدينة وساحل طهطا وقرى (شطورة - عرب ‏بخواج – الصفيحة - الصوامعة غرب – حمودة - الشيخ زين الدين – بنجا) بمركز طهطا.



وأضاف رئيس الشركة أنه تمت الموافقة أيضا على تخصيص مبلغ 157 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب( بنجع محمد فهمي - نجع ‏الزرابي) بمركز طهطا، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص مبلغ مليوني جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه ‏بقرى (شندويل - الشيخ شبل – البارود - بني هلال – بناويط – فزارة - نجع الماسخ – الجزازرة – الشورانية - ‏الشيخ يوسف - نجع الحساك - باصونة وأقصاص - نجع طايع - أولاد إسماعيل) بمركز المراغة.



وأشار رئيس الشركة إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه، لمد وتدعيم شبكات المياه بقرى (عثمان بن عفان - على ابن ‏أبى طالب - أبو بكر الصديق - عمر بن الخطاب) بمركز جهينة، كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 2,5 مليون جنيه، لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى (أولاد نصير - إدفا مجلس ‏قروي - أولاد عزاز) بمركز سوهاج، وكذا الموافقة على تخصيص مبلغ مليوني جنيه، لمد وتدعيم ‏شبكات مياه الشرب بقرى (تونس - جزيرة شندويل – بلصفورة - عرابة أبوالدهب - بندار الكرمانية - روافع ‏القصير) بمركز سوهاج.‏



وقال اللواء مهندس محمد بدري محمد: إنه تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه، لمد وتدعيم شبكات ‏مياه الشرب لمدينة المنشاة وقرى (أولاد سلامة - روافع العيساوية - الزوك الغربية – الدويرات) بمركز ‏المنشاة، كما تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه، لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى ‏(عوامر العسيرات – الشهداء - نجع الدير – الرشايدة - أولاد على - أولاد حمزة - أولاد جبارة - نجع عباس - أولاد زغيلة – النويرات - نجع عسر – القنانشة - النباقوة غرب - جزيرة أولاد حمزة - الأحايوة غرب)، وكذا تخصيص مبلغ 2,5 مليون جنيه، لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمدينة ‏ساقلتة وقرى (الجلاوية - بني واصل – فاوجلي - الطوايل الغربية – سفلاق – العوامية – الكتكاتة) بمركز ساقلتة.



‏وأوضح رئيس الشركة أنه تم تخصيص مبلغ 2,413 مليون جنيه، لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب ‏بمدينة جرجا وقرى( البربا – العوامر - بيت داود - بيت علام – المجابرة) بمركز جرجا، وكذا تخصيص مبلغ 440 ألف جنيه، لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى ) بندار الغربية - بيت ‏خلاف – الرقاقنة – الجواهين ( بمركز جرجا، كما تم تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه، لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى (مجلس قروي عرابة أبودهب - مجلس قروي أولاد عليو - مجلس قروي بني حميل - منشأة برديس غرب – برديس - نجوع برديس).‏



وأشار رئيس الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



