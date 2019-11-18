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فن

بسبب مرضها.. أريانا غراندي تعلن إلغاء حفلها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:05 م
أريانا غراندي
أريانا غراندي
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شروق ابراهيم
خرجت المغنية الأمريكية أريانا غراندي على جمهورها بفيديو عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتعبر عن حزنها لاضطرارها لإلغاء حفلها الغنائي في ولاية كنتاكي الأمريكية.

وقالت اريانا غراندي متأثرة انها تشعر بالتعب والإرهاق الشديد وهو ما يمنعها من الغناء مشيرة الى انها تستيقظ لأكثر من 10 مرات اثناء نومها و لا تتمكن من الابتلاع وتشعر بالالام.

واضافت المغنية الامريكية انها تشعر بالحزن الشديد والدموع تنهمر من عينيها ووجهت الشكر لجمهورها على تفهمهم للوضع ودعمها بشكل كبير.

يذكر ان اخر اعمال اريانا غراندي الفنية أغنية don’t call me angel التي طرحت قبل شهرين وشارك في غنائها المغنية الأمريكية مايلي سايرس.

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