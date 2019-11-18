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رياضة

منتخب كوت ديفوار يعدل موعد مرانه قبل لقاء غانا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:19 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
قرر الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار بقيادة حيدرا سواليهو تعديل موعد مران الأفيال الأخير استعدادا لمواجهة غانا المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وحدد حيدرا الساعة الرابعة عصر اليوم لخوض المران على ملعب إيرو سبورت بدلا من الخامسة مساء.

وتأهل منتخب الأفيال لنصف نهائي البطولة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن جنوب إفريقيا الوصيف.
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