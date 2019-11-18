ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك يغيب عن مباراة حرس الحدود

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:19 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
يغيب حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المباراة الودية للفريق الأبيض اليوم الاثنين أمام حرس الحدود بسبب الإصابة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي "ميتشو"، منح اللاعب راحة من المباراة الودية أمام حرس الحدود.

ويعاني حازم إمام من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ويخضع خلال الفترة الحالية لتدريبات علاجية وتأهيلية.

ومن المنتظر أن يستعين الجهاز الفني للزمالك بمحمد عنتر في مركز الظهير الأيمن للفريق الأبيض خلال المباراة الودية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حازم إمام يكشف عن موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

‎الزمالك يواجه الأميرية وحرس الحدود وديا .. الخميس

حازم إمام يخضع لجلسة خاصة في صالة الجيمانيزيوم عقب تعليمات ميتشو

راحة لـ حازم إمام .. شيكابالا يساعد ميتشو في تدريبات الزمالك

تدريبات خاصة لـ حازم إمام على هامش مران الزمالك

ترشيحاتنا

الحكم على رانيا يوسف في سب خالد يوسف 30 نوفمبر

ما حكم حبس البول والريح أثناء الصلاة .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الننى خارج الحسابات.. 3 وجوه جديدة فى تشكيل منتخب مصر أمام جزر القمر

لحل أزمة فواتير الكهرباء.. شاكر: تعميم برنامج القراءات الموحد إبريل 2020

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وشوربة طماطم

الأرصاد تحذر .. أمطار وشبورة كثيفة في هذه الأماكن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه الصرف الصحى تغرق فصلا وفناء مدرسة بقليوب.. صور

رقصت به مع جون ترافولتا.. عرض فستان الأميرة ديانا في البيت الأبيض بسعر خرافي

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وشوربة طماطم