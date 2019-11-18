نجم الزمالك يغيب عن مباراة حرس الحدود

ويعاني حازم إمام من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ويخضع خلال الفترة الحالية لتدريبات علاجية وتأهيلية.





يغيب حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المباراة الودية للفريق الأبيض اليوم الاثنين أمام حرس الحدود بسبب الإصابة.وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي "ميتشو"، منح اللاعب راحة من المباراة الودية أمام حرس الحدود.ومن المنتظر أن يستعين الجهاز الفني للزمالك بمحمد عنتر في مركز الظهير الأيمن للفريق الأبيض خلال المباراة الودية.