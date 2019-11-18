غضب عربى.. فيلم سعودى يفتتح مهرجانا فى إسرائيل

غضب كبير اجتاح الأوساط السينمائية العربية بعد الإعلان عن افتتاح فيلم المخرجة السعودية هيفاء المنصور لمهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.



وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية"، إن "فيلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور سيفتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي الذي سيقام في مدينة أورشليم القدس في الشهر المقبل".



الفيلم مثل المملكة العربية السعودية فى مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي خلال دورة العام الجارى.



ويتناول فيلم "المرشحة المثالية" قضية تمكين المرأة عبر قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات.