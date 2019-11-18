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حوادث

الشاطر يرفع إيده .. وزارة الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:09 م
تكريم ابناء شهداء
تكريم ابناء شهداء الشرطة
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مصطفى الرماح
كرمت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات، أبناء الشهداء المتفوقين فى جميع المراحل الدراسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين.

تم خلالها نقل تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والاعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والامتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية.

كان لذلك الحفل بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد تكريمًا لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن الحق لكى يأمن الجميع.

يأتى ذلك تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
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