القرنبيط يحمي من 8 أنواع سرطان .. فوائد غير متوقعة

ينتشر القرنبيط فى الأسواق خلال هذه الفترة وهو من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية والعناصر الغذائية لكن البعض لايعرف فوائد القرنبيط ولايتناوله إلا فى حالات نادرة جدا.



ويحتوى القرنبيط على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات ب والألياف الغذائية وغني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية الفعالية فى الوقاية من السرطان ، ونعرض أهم فوائد القرنبيط وفقا لما أورده موقع "medicalnewstoday".



يقلل القرنبيط من خطر حدوث السمنة ، والسكري ، وأمراض القلب ، وهى من الامراض الاكثر الانتشارا وتهدد حياة الانسان مما كما أنه يساعد فى إنقاص الوزن وزيادة الطاقة.



الهضم

القرنبيط غني بالألياف والماء وكلاهما مهم لمنع الإمساك ، والحفاظ على الجهاز الهضمي صحي ، وخفض خطر الاصابة بسرطان القولون .



تقوية الجهاز المناعي

أظهرت الدراسات أن الألياف الغذائية تساعد على تنظيم جهاز المناعة، والاتهابات فى مختلف أجزاء وأجهزة الجسم ما يجعله طعام خارق فى حماية الانسان من مختلف المشكلات الصحية مثل السكتة الدماغية والضغط المرتفع وحساسية الأنسولين.



يحمى من السرطان

يحتوي القرنبيط على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الطفرات الخلوية وتقليل الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة، ومن أهم مضادات الاكسدة الموجودة بالقرنبيط هى الإندول -3 الكاربينول أو I3C ، التى ثبتت فاعليتها فى الحد من الاصابة بـ سرطان الثدي والجهاز التناسلي في الرجال والنساء وسرطان الرئة والقولون وغيرها الكثير من أنواع السرطان الأخرى بل وساعد فى علاج سرطان الجلد والمريء والبروستاتا والبنكرياس والوقاية منها.



تشير الدراسات إلى أن المركبات المحتوية على الكبريت، والمعروفة باسم السلفورافان، يمكن أن تساعد في محاربة أنواع مختلفة من السرطان لأنه يمنع من تكون إنزيم هيستون ديستيلاز (HDAC)، المعروف أنه يساهم فى تكوين وتطور الخلايا السرطانية.



تقوية ذاكرة والجهاز العصبي

الكولين هو شئ شبيه بالفيتامين موجود في القرنبيط مهم جدا للجهاز العصبي حيث يساعد على انتظام النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة، ويساعد في الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية، ونقل النبضات العصبية، ويساعد في امتصاص الدهون، ويقلل من الالتهابات المزمنة.



تقوية العظام

فيتامين K الموجود فى القرنبيط من اهم العوامل التى تحمي من كسور العظام و هشاشة العظام، فالقرنبيط يمد العظام بالبروتينات ، وتحسين امتصاص الكالسيوم ، ومنع إفراز الكالسيوم في البول.



نصيحة

لضمان الحصول على فوائد القرنبيط سواء الطازج أو المجمد يجب أن يكون رأس القرنبيط الطازج ثابت وقوي وبدون بقع داكنة ، وأوراقه خضراء زاهية متصلة بالجذع، وتخزينها في الثلاجة في كيس من البلاستيك من النوع الأبيض الشفاف القوي لمدة تصل إلى 5 أيام.