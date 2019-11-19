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مرأة

أبرزها الزعتر والجوافة.. 5 أطعمة غنية بفيتامين c تحمى من نقص المناعة والشيخوخة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعانى العديد من الأشخاص بسبب الأمراض ونزلات البرد الحادة، وذلك بسبب نقص فيتامين c الذى يجب أن نستهلكة بكمية كافية تعطى الجسم ما يحتاجة من الفيتامينات والمعادن وتقوى مناعة، وقد نشر موقع"healthline" أهم الأطعمة التى تحتوى على فيتامين c مفيد للجسم وهى:

- الفلفل الحار
يحتوى الفلفل الحار على كمية كبيرة من فيتامين c و d، وغني بالكابسايسين الذى يعطى المذاق الحار كما أنه يعمل على حرق دهون الجسم بشكل عالى يساعد على فقدان الوزن

- الجوافة
تحتوى الجوافة على نسبة كبيرة من فيتامين c كما أنها تحمل كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وتعمل على التقليل من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول فى الكلي

- الفلفل الأصفر
يجتوى الفلفل الأصفر على نسبة غنية من فيتامين c، والتى تعمل على حفاظ العيون، وتطور من أعتام عدسة العين بنسبة 33%

- الزعتر
يعد الزعتر من أقوى الأعشاب التى تمد الجسم بفيتامين c أكثر من البرتقال الشهير، كما أنه يعمل على علاج التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي، وتحسين صحة المناعة وبناء الأجسام المضادة بالفيتامينات، ويحمى من الشيخوخة المبكرة

- الليمون
يحتوى الليمون على فيتامين c بنسبة 92% كما أنه من أقوى مضادات الأكسدة التى تحافظ على صحة الجسم بشكل كبير

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