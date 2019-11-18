مصطفى بكري يعود ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد

قررت إدارة قناة صدى البلد عودة برنامج "حقائق وأسرار" ‎للكاتب الصحفى مصطفى بكرى، ابتداء من الخميس المقبل، بعد غياب استمر لأكثر من شهرين ونصف.



ويعود البرنامج فى نفس مواعيد بثه السابقة، ليومي الخميس والجمعة، ما بين السادسة وحتى السابعة والنصف مساء.



‎وأشار بكري إلى أن البرنامج سيعود لمواصلة رسالته الوطنية، وفي مواجهة المتربصين بأمن الوطن واستقراره، ودفاعا عن الصالح العام للوطنيين من المصريين.



وأعرب بكري عن ثقته فيما قاله الرئيس السيسي عن حرصه علي حرية الرأي والرأي الآخر، بما يخدم قضايا الوطن والأمة.





ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري.