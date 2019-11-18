ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري يعود ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:31 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
Advertisements
قررت إدارة قناة صدى البلد عودة برنامج "حقائق وأسرار" ‎للكاتب الصحفى مصطفى بكرى، ابتداء من الخميس المقبل، بعد غياب استمر لأكثر من شهرين ونصف.

ويعود البرنامج فى نفس مواعيد بثه السابقة، ليومي الخميس والجمعة، ما بين السادسة وحتى السابعة والنصف مساء.

‎وأشار بكري إلى أن البرنامج سيعود لمواصلة رسالته الوطنية، وفي مواجهة المتربصين بأمن الوطن واستقراره، ودفاعا عن الصالح العام للوطنيين من المصريين.

وأعرب بكري عن ثقته فيما قاله الرئيس السيسي عن حرصه علي حرية الرأي والرأي الآخر، بما يخدم قضايا الوطن والأمة.


ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سخروا مني وطردوني ..نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل صادمة عن اشتباكه بقطاع الناشئين

أمير قطر يرسل برقية إلى رئيس الإمارات.. ما السبب؟

مشاكل بالجملة.. وائل جمعة يهاجم لاعبي منتخب مصر ويقدم حلا لـ الكرة المصرية

حريق بمحل حلوانى العبد في ميدان الحصري بـ 6 أكتوبر.. فيديو و صور

بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات نجم دفاع المنتخب الأولمبي .. تفاصيل

صدمة مسنة | اكتشفت بالصدفة إصابتها بالسرطان من كف يدها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف عن نفسها رسميا.. صور

تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين

زوج يتخلى عن وظيفته ومنزله للسفر في رحلة حول العالم مع أسرته.. شاهد