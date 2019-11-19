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محافظات

محافظ الإسكندرية: الدعم المصري للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية مستمر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:15 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة
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أ ش أ
أكد محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة عمق ومتانة العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط قيادة وشعبي مصر وفلسطين على مر العصور ، واستمرار الدعم الكامل من الجانب المصري للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، والسعي الجاد من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية وصولا لتحقيق الحلول العادلة التي تضمن السلام والاستقرار الشامل وتلبي آمال وطموحات أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. 

وأعرب قنصوة عن سعادته واعتزازه بوجود القنصلية الفلسطينية على أرض الإسكندرية، وعلى استعداده التام والمستمر للتعاون معها لتوفير كافة الخدمات المطلوبة لأبناء الجالية الفلسطينية في وطنهم الثاني مصر. 

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الوطني الفلسطيني وذكرى إعلان الاستقلال الحادي والثلاثين لدولة فلسطين والذى أقيمت مساء اليوم الاثنين ، بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر والمندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية ، وحسام الدباس قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية. 

ووجه محافظ الإسكندرية التهنئة الى السفير دياب اللوح وحسام الدباس وكافة أبناء شعب فلسطين بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني والذكرى الـ ٣١ لإعلان الاستقلال لدولة فلسطين الحبيبة ، معربا عن سعادته البالغة بوجوده اليوم بين أشقائه من دولة فلسطين للاحتفال بمناسبة جليلة في بلدهم الثاني مصر، متمنيا أن يأتي هذا اليوم في العام المقبل وقد تحقق كل ما يصبوا إليه أبناء هذا الشعب العظيم من استقرار وسلام و دولة مستقلة. 
وأشاد بدور وجهد القنصل العام حسام الدباس في دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بما يخدم صالح البلدين الشقيقين. 

من جانبه، قال القنصل العام " إن النضال سيستمر تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى تحرير القدس لتكون عاصمة دولة فلسطين".
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