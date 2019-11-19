عبد العزيز الشهوان: فيلم الممر غرس قيم الوطنية في المصريين والعرب

قال الفنان عبد العزيز الشهوان، إن فيلم الممر من الأعمال السينمائية التي تعبر عن الواقع، وتغرس قيما أصيلة لدى متابعيها سواء مصريين أو عرب.



وأضاف عبد العزيز الشهوان، أن الأجمل في فيلم الممر، أنه يناسب كل الفئات العمرية، سواء أطفالا أم شباب أم كبار، لافتا إلى أن الفيلم تابعه الجمهور العربي، وحرك مشاعر كل من شاهده.



وشدد عبد العزيز الشهوان، على أن الفيلم من الأعمال الهادفة التي تتناول واقعا حقيقيا وهو أن عدونا الاساسي معروف، ونحن في موقف قوة، ومهما حصل لنا من نكبات؛ إلا أننا سرعان ما نستعيد قوتنا ونرد على من تعدى علينا بأقصى قوة.



وأشار عبد العزيز الشهوان، إلى أن الفيلم حوى بعض الإفيهات التي ما زال الجمهور يتناولها على منصات التواصل الاجتماعي، وحتى خلال حديثنا مباشرة؛ وهو ما يدل على أن الفيلم نجح في توصيل رسالته، وما زال الجميع يستخدم مفرداته.



وأوضح عبد العزيز الشهوان، أن السينما المصرية، وصلت لدرجة العالمية منذ فترة طويلة، من خلال الأفلام الضخمة التي تم إنتاجها، ولاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور الغربي.



وأضاف عبد العزيز الشهوان، في تصريحات صحفية، أن السينما المصرية وصلت في بعض الأحيان للمنافسة على جوائز الأوسكار، وكذلك شارك فنانون مصريون في أعمال عالمية؛ وهو ما يؤكد أن الفن في مصر في تطور مستمر.



ولفت عبد العزيز الشهوان، إلى أن السينما المصرية تعالج الكثير من القضايا التي تشغل بال الجمهور في شكل "أكشن"، وبعضها بشكل كوميدي؛ لجذب المشاهد الذي يريد أن يكون العمل الفني مقبولا وبه جزء من المرح.



وحول وفاة الراحل هيثم أحمد زكي، قال عبد العزيز الشهوان، إنه ترك بصمة في أعماله وكانت أغلبها قريبة الشبه بالأدوار التي كان يؤديها والده الفنان الراحل أحمد زكي.



وتحدث عبد العزيز الشهوان، أنه على الرغم من أن أعمال الفنان هيثم زكي معدودة؛ إلا أنها تركت أثرا كبيرا لدى الجمهور المصري الذي تأثر كثيرا برحيله في هذا السن.



وأكد عبد العزيز الشهوان، ضرورة الاهتمام بالفنانين الشباب، وتقديم كل الدعم لهم، من خلال سيناريوهات تناسبهم على الأقل في بداياتهم، وتشجيعهم على العمل.