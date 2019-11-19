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رياضة

شاهد.. لحظة اقتحام جماهير جزر القمر مواجهة منتخب مصر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:46 ص
صدى البلد
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نور عادل
اقتحمت جماهير جزر القمر، أرضية ملعب مالوزيني، التي أقيمت عليها مباراة مصر وجزر القمر، الاثنين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وفور إطلاق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل السلبي 1-1، توجهت الجماهير المتواجدة في المدرجات، نحو أرضية الملعب بصورة عفوية، للاحتفال بنقطة التعادل التاريخية مع "الفراعنة" وتعزيز صدارة المجموعة السابعة بـ 4 نقاط.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة بعد الفوز على توجو والتعادل مع مصر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
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