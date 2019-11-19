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توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2019 .. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الثلاثاء 19 -11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 19-11-2019 بيع 16.18 جنيه، وشراء 16.08 جنيه.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو، اليوم،الثلاثاء 19 -11-2019 بيع 18.07 جنيه، وشراء 17.95 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الثلاثاء 19-11-2019 بيع 20.93 جنيه، وشراء 20.80 جنيه.

سعر الين اليابانى "100"
سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الثلاثاء 19 -11-2019 بيع 14.96 جنيه، للشراء 14.86 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى

سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم،الثلاثاء 19-11-2019 بيع 16.42 جنيه، وشراء 16.31 جنيه.
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