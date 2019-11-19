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مرأة

من باريس.. ندى موسى تثير الجدل بجيب قصير وشعر كيرلي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:58 ص
ندى موسى
ندى موسى
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آية التيجي
نشرت الفنانة ندى موسى صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة للغاية، وذلك خلال تواجدها في فرنسا، وهو ما عبر عنه جميع متابعيها عبر تعليقاتهم.

وعلقت ندى موسى على صورتها ببعض الكلمات الفرنسية، وقالت: Bonjour.. Thank you @khaledfadda، وتعني صباح الخير.

وظهرت ندى موسى بجيب قصير باللون الكحل، وارتدت قميصا باللون الأبيض، وعليه جاكت بدلة باللون الكحلى الغامق، ومزين ببعض الأزرار باللون الذهبي.

فيما تركت ندى موسى شعرها منسدلا عبر كتفيها، حيث قامت بعمله كيرلي، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال ملامحها بالآي لاينر، مع وضع اللون البينك كأحمر شفاه.

وأكملت ندى موسى إطلالتها بساعة يد باللون الفضي، ولتبرز من أنوثتها، واناقتها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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