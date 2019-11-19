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أخبار العالم

مقتل 16 مسلحا من طالبان وداعش في غارات جوية بأفغانستان

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
مقتل طالبان
مقتل طالبان
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أ ش أ
لقى 16 مسلحا على الأقل من حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي حتفهم إثر غارات جوية شنتها القوات الأفغانية في 5 أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية عن مسئولين عسكريين قولهم "إن غارة جوية شنت في منطقة سيد كرم بإقليم باكتيا أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من طالبان، وتدمير مخبأ صغير للأسلحة كان تابعا لهم".

وأضاف المسئولون أن غارة أخرى استهدفت مخابئ المسلحين في منطقة دشت آرتشي في إقليم قندوز أسفرت عن مقتل 3 مسلحين، بخلاف غارة بإقليم نانجرهار أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من داعش، وفى إقليم لوجار لقى آخر حتفه .

وتابع المسئولون أيضا "أن اقليم هلماند شهد أيضا وقوع غارة جوية أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من طالبان"، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية حتى الآن على هذه الأنباء.
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