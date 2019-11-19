مقتل 16 مسلحا من طالبان وداعش في غارات جوية بأفغانستان

لقى 16 مسلحا على الأقل من حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي حتفهم إثر غارات جوية شنتها القوات الأفغانية في 5 أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية عن مسئولين عسكريين قولهم "إن غارة جوية شنت في منطقة سيد كرم بإقليم باكتيا أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من طالبان، وتدمير مخبأ صغير للأسلحة كان تابعا لهم".



وأضاف المسئولون أن غارة أخرى استهدفت مخابئ المسلحين في منطقة دشت آرتشي في إقليم قندوز أسفرت عن مقتل 3 مسلحين، بخلاف غارة بإقليم نانجرهار أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من داعش، وفى إقليم لوجار لقى آخر حتفه .



وتابع المسئولون أيضا "أن اقليم هلماند شهد أيضا وقوع غارة جوية أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من طالبان"، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية حتى الآن على هذه الأنباء.

