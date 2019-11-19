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فن

فنجان قهوة لخالد جلال يعيد سميحة أيوب لمسرح الدولة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:16 ص
خالد جلال
خالد جلال
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شيرى نبيل
يجري المخرج خالد جلال بروفات مكثفة لعرض مسرحي جديد بعنوان "فنجان قهوة"، الذي يعيد سيدة المسرح العربي سميحة أيوب للمسرح بعد غياب طويل.

مسرحية "فنجان قهوة" تدخل في إطار التعاون العربي المشترك، حيث إن كاتبها عراقي ومخرجها مصري ويشارك في بطولتها أمام سميحة أيوب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

يذكر أن الفنانة سميحة أيوب قد تتلمذت على يد الفنان المسرحي زكي طليمات وبلغ رصيدها على المسرح خلال مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية).
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