جامعة الإسكندرية تشارك بالمنتدى العربي الأمريكي لمتصدري العلوم والهندسة والطب

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، شباب الباحثين من جامعة الإسكندرية المشاركين في المنتدى العربي الأمريكي لمتصدري العلوم والهندسة والطب، الذى يعقد فى الفترة من 17-19 نوفمبر الجاري.



المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية العلوم والطب والهندسة الأمريكية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤسسة تقدم العلوم الكويتية، ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية وتحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأشار "الكردي"، إلى أن المنتدى يشارك فيه 52 من شباب الباحثين الحاصلين على منح حوض النيل التى تقدمها جامعة الإسكندرية للدول الأفريقية، بالإضافة إلى 7 من شباب الباحثين من الجامعة.



وأضاف "الكردي"، في تصريح له اليوم، أن المنتدى يتضمن 5 جلسات علمية تتناول موضوعات بينية في مجالات مصادر المياه، الذكاء الاصطناعي، الأمراض المعدية، تقنيات الاستشعار ومرونة المجتمع، ويقدم فرصة جيدة لاستعراض أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية في موضوعات هامة جدا للدول العربية مثل المياه والذكاء الاصطناعى والأمراض المعدية.



وأكد رئيس الجامعة على أن المنتدى يعتبر فرصة ممتازة لشباب العلماء في الدول العربية لإنشاء شبكات تعاون مع نظرائهم من العلماء الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فيما بينهم وتشكيل فرق بحثية مشتركة.