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تعليم

أكاديمية البحث العلمي: إطلاق برنامج دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:26 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
وافق مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم في جلسته رقم 174 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم على إطلاق "برنامج دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية".

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية إن هذا البرنامج موجه للاستثمار في فئة شباب الباحثين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والجوائز ومنح الزمالة الدولية المرموقة والذين حصلوا على الجوائز طبقا لمعايير علمية عالمية ويمثلون صفوة مجتمع البحث العلمي المصري وأنوية لمدارس علمية قوية قادرة على تطوير البحث العلمي في مصر حال توفير الدعم وبيئة مشجعة لهم، والدولة من جانبها ممثلة في رئيس الدولة تكرمهم في عيد العلم كل عام والآن الدور على الجهات التنفيذية في تحويل هذا التكريم والدعم السياسي إلى واقع، ذلك استكمالا لدور الدولة في دعم شبابها المتميز من العلماء الذين يتم اختيارهم بمعايير عالمية، حيث يبلغ عدد شباب العلماء الذين يحصلون على جوائز الدولة للتفوق والتشجيعية حوالي 47 باحثا سنويا.

وأضاف صقر أن الأكاديمية استحدثت البرنامج للاستفادة من خيرة شباب علماء مصر في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويمكن أن تصل قيمة المنحة الواحد إلى 3 ملايين جنيه بعد تقييم علمي وفني وجدوى اقتصادية والجاهزية لتطبيق المقترحات المقدمة من شباب الباحثين بحيث لا يزيد العمر عن 45 عاما عند التقدم.
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