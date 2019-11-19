وصول الرئيس السيسي إلى مقر قمة مجموعة العشرين وأفريقيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر انعقاد اجتماعات مبادرة قمة مجموعة العشرين وأفريقيا في برلين.





ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في اجتماعات مبادرة "قمة مجموعة العشرين وأفريقيا"، في برلين، التي تستهدف دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين".





ووصل الرئيس السيسي، مساء أمس الإثنين، إلى مقر الرئاسة الألمانية في برلين، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حول تطوير وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.





وشارك الرئيس السيسي أيضًا في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ومن ثم في عشاء اعمل أقامه الرئيس الألماني مساء أمس لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.



