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رياضة

الأهلي يخوض مباراة ودية أمام الاتصالات عصر اليوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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عبد الحكيم ابو علم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش، في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 ،على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.

وكان رينيه فايلر، قد قرر أداء مباراة ودية أمام الاتصالات خلال فترة الإعداد الثانية التي يخوضها الفريق حاليا، وتستمر حتى موعد سفر الأهلي إلى الغردقة لمواجهة الجونة.

يذكر أن الأهلي قد خاض معسكرا خارجيا في الإمارات استمر لمدة أسبوع خلال المرحلة الأولى من الإعداد، واكتفى فيه الجهاز الفني بأداء الفريق للتدريبات البدنية والخططية.
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