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حوادث

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ضبط مخالفات في حملة تموينية مكبرة بـ المنتزه بالإسكندرية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:10 م
حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة
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أحمد عبد العزيز
نفذ حي ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالتنسيق مع مباحث تموين المنتزه ومديريتي الطب البيطري والصحة.

وقال الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه، إن الحملة قامت بالتفتيش على عدد من المطاعم المتواجدة بنطاق الحي، حيث تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين؛ وهم 6 محاضر لعدم حيازة شهادات صحية، و4 محاضر عدم اتخاذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، و3 محاضر عدم اتخاذ الاشتراطات الصحية.

وأضاف رئيس الحي أنه قد تم التحفظ على (44 كجم سجق، و25 كجم كفتة و22 كجم كبدة، و27 كجم دهن)، بإجمالي وزن 128 كجم لحوم متنوعة.

وأشار "الجندي"، إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، فيما ستتواصل الحملات للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار ولتعميم فكرة المراقبة على الأسواق بنطاق الحي.
ضبط مخالفات في حملة تموينية مكبرة بـ المنتزه بالإسكندرية
ضبط مخالفات في حملة تموينية مكبرة بـ المنتزه بالإسكندرية
ضبط مخالفات في حملة تموينية مكبرة بـ المنتزه بالإسكندرية
ضبط مخالفات في حملة تموينية مكبرة بـ المنتزه بالإسكندرية
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