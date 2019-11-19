برلمانى يعلن عن توصيل الصرف الصحى إلى مدينة الحمام والقرى فى هذا الموعد

أصبح توصيل الصرف الصحي للمنازل واعتماد الأحوزة العمرانية أملا ورغبة لأهالي مدينة الحمام بمطروح نظرا لافتقار المدينة لخدمات توصيل الصرف الصحي على الرغم من طبيعة المدينة السياحية، والتي يوجد بها عشرات القرى السياحية، إلا أن الصرف الصحي لم يتم توصيله بشكل كامل للمدينة.



وأكد أحمد رسلان، عضو مجلس النواب عن مطروح رئيس لجنة الشئون العربية، أن الحكومة وافقت على الاقتراح المقدم منه للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام، وإدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع.



وقال أحمد رسلان إنه تم الاتفاق على تشغيل الصرف الصحي بمدينة الحمام بنسبة 70% قبل 31 ديسمبر 2019، على أن يتم الانتهاء من تغطية المدينة بالكامل في 31 مارس 2020.



وأضاف عضو مجلس النواب عن مطروح أنه تمت الموافقة على إدراج قرى أولاد مسعود، وأولاد جبريل، والسلام، وساحل العميد، والعميد، وقرية الشمامة.



وأوضح أن الطب الثاني باعتماد الأحوزة العمرانية لمركز ومدينة الحمام بمطروح، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لمدينة الحمام، وقرية أولا مسعود، والعميد، وساحل العميد، وقرية السلام.



واكد أنه جار الانتهاء من قريتين هما أولاد جبريل والشمامة، كما سيتم الننسيق مع الجهات المختصة لتوصيل جميع الخدمات لهم.