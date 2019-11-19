تعرف على أفضل طابعات الألوان Color Laser Printer لعام 2019

توجد حاليًا في الأسواق طابعات ليزر ملونة، ولكن أي منها الأفضل من حيث سرعة الطباعة وجودة الالوان والسعر المناسب؟



إليك أفضل أنواع الطابعات لعام 2019:



Brother HL-L8360CDW



من مميزات طابعة Brother HL-L8360CDW انها تستوعب أحبار بحجم كبير وتطبع بسرعات عالية تصل الى 33 ورقة في الدقيقة الى جانب امكانية الطباعة عن بعد Wireless





Brother HL-L3210CW



هذه الطابعة من نفس عائلة Brother والتي تتميز بصغر حجمها والملائمة جدا للاستخدام البيتي بجانب الى سرعتها الرهيبة في الطباعة ولسعرها المناسب نسبيا



HP Color LaserJet Pro M281fdw



طابعة HP Color LaserJet Pro M281fdw المتكاملة فهي تطبع وتصور المستندات وترسل الصور الى أجهزة الحاسوب all-in-one .

تتميز بجودة الالوان في الطباعة والتصوير



Canon Color imageClass MF634Cdw

تتميز تلك الطابعة عن غيرها في طباعتها للصور الفوتوغرافية والتي تكون مرضية جدا للمصور من حيث دقة الالوان والاضاءة.