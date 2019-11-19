ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعرف على أفضل طابعات الألوان Color Laser Printer لعام 2019

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:10 م
طابعة
طابعة
Advertisements
أحمد حازم
توجد حاليًا في الأسواق طابعات ليزر ملونة، ولكن أي منها الأفضل من حيث سرعة الطباعة وجودة الالوان والسعر المناسب؟

إليك أفضل أنواع الطابعات لعام 2019:

Brother HL-L8360CDW

من مميزات طابعة Brother HL-L8360CDW انها تستوعب أحبار بحجم كبير وتطبع بسرعات عالية تصل الى 33 ورقة في الدقيقة الى جانب امكانية الطباعة عن بعد Wireless


Brother HL-L3210CW

هذه الطابعة من نفس عائلة Brother والتي تتميز بصغر حجمها والملائمة جدا للاستخدام البيتي بجانب الى سرعتها الرهيبة في الطباعة ولسعرها المناسب نسبيا

HP Color LaserJet Pro M281fdw

طابعة HP Color LaserJet Pro M281fdw المتكاملة فهي تطبع وتصور المستندات وترسل الصور الى أجهزة الحاسوب all-in-one .
تتميز بجودة الالوان في الطباعة والتصوير

Canon Color imageClass MF634Cdw
تتميز تلك الطابعة عن غيرها في طباعتها للصور الفوتوغرافية والتي تكون مرضية جدا للمصور من حيث دقة الالوان والاضاءة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

vivo تدخل السباق مع آبل.. وتطلق سماعتها اللاسلكية.. صور

أول مرة تسمع عنها.. أروع ميزة على هواتف آيفون الجديدة

تسريح 9 آلاف موظف بـ إتش بي بحلول 2020 .. اعرف السبب

احذفها من موبايلك فورًا.. جوجل تتخلص من 29 تطبيقا ضارا من متجرها

طابع بريد نرويجي هو الأكثر جمالا في العالم

ترشيحاتنا

يستحقوا التقطيع ومفيش قائد ولا روح.. عبد الظاهر السقا يهاجم لاعبي المنتخب

صورة غير لائقة لممثلة في الجيم تثير الجدل.. والفنانة ترد

وزير الرياضة السابق يترحم على أيام كوبر.. وخالد بيومي يرد

عاجل| تأجيل جلسة البرلمان اللبنانى لعدم اكتمال النصاب

اتهم منتقديه بعدم الوعي.. 3 أسباب لـ نكبة المنتخب من وجهة نظر حسام البدري

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد

جيب كومباس 2020 jeep compass قريبا في مصر..تفاصيل

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور