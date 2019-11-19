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أخبار العالم

الحكم على كويتي و4 مصريين بقضية خطف سعود الهلفي.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:36 م
الحكم على كويتي و4
الحكم على كويتي و4 مصريين بقضية خطف سعود الهلفي
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سمر صالح
قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بالحبس المؤبد بحق محامٍ كويتي و4 وافدين مصريين في قضية خطف المحامي سعود الهلفي، وفق للحساب الإلكتروني لـ المجلس المحلي الكويتي.

وقالت وسائل إعلام كويتية إنه سبق أن عثرت الأجهزة الأمنية على هاتف المحامي المجني عليه سعود الهلفي ومحفظته في منزل المحامي المحرض، الكائن في منطقة جابر العلي، خلال عملية تفتيش، كما عثرت على مفاتيح سيارته في ”جاخور“ المحامي المحرض.

وتمسك المحامي المتهم وأحد المصريين بإنكار التهم الموجهة إليهما، فيما اعترف البقية بها وسردوا تفاصيل عملية الاختطاف.

وأثارت واقعة اختطاف المحامي سعود الهلفي، مطلع العام الحالي، غضب الرأي العام الكويتي، بعد تعرضه للخطف والتعذيب عدة أيام، قبل أن يتمكن رجال أمن من تحريره أثناء مرور خاطفيه به على نقطة أمنية.
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