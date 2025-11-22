رامي زهدي: الإقبال في الانتخابات أكبر من أي وقت مضى

أكد رامي زهدي، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي، أن المصريين في الخارج يشاركون في الانتخابات الأخيرة بروح جديدة وإقبال غير مسبوق.

إقبال كبير من المصريين المقيمين في الخارج

وأضاف زهدي في حديثه خلال برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الانتماء الوطني للمصريين المقيمين في الخارج لم يتأثر رغم مسافات الاغتراب، مشيرًا إلى أن إقبالهم على الانتخابات يعكس رغبتهم في أداء واجبهم الوطني والمساهمة في عملية بناء وطنهم.

وأوضح زهدي أن المصريين بالخارج لا يشعرون بالانفصال عن وطنهم، بل تظل لديهم دائمًا رغبة قوية في المشاركة في كل ما يتعلق بمستقبل مصر، وذلك بفضل روح الانتماء التي وصفها بأنها "ثابتة ومتجددة".

كما أشار إلى أن الحشد الحالي في الانتخابات يعتبر الأكبر على الإطلاق، حيث يعكس التفاؤل الكبير لدى المصريين في الخارج، خاصة بعد القرارات الرئاسية الأخيرة التي عززت من شعورهم بالإيجابية نحو المشاركة.

وأشار أيضًا إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات الحالية تشهد إقبالًا غير مسبوق، لافتًا إلى أن المصريين بالخارج يعتبرون هذه المشاركة بمثابة واجب ومسؤولية تجاه وطنهم.