الأهلي يفوز على الاتصالات وديا بهدف أزارو

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاتصالات بهدف سجله وليد ازارو من ضربة جزاء في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد ،التي تستمر حتى موعد السفر إلى الغردقة.



واطمأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق على جاهزية جميع اللاعبين خلال ودية اليوم.



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها 29 على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



