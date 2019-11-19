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رياضة

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:09 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عدة صور جديدة أثناء تواجده بالمطار صباح اليوم، وكذلك على متن الطائرة.

ظهر صلاح في الصورة الأولى أثناء دخوله المطار، وبعدها بدأ في استعراض ما يفعله على الطائرة، ليظهر في الصور مشاهدته لفيلميّ "البدلة" للفنان تامر حسني وأكرم حسني، و"خلاويص" لأتين عامر وأحمد عيد.

جدير بالذكر أن محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر في الأيام الماضية، بسبب تعرضه للإصابة وفي محاولات للتعافي من الإصابة من خلال الأطباء في انجلترا.
أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها
أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها
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أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

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